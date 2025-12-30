Reggiana, Salerno: "Sostituiremo chi andrà a giocare. Magnani? Dipende tutto da lui"

In una lunga intervista il presidente della Reggiana Carmelo Salerno ha tracciato il bilancio della prima parte di stagione, augurandosi che la squadra torni a essere quella della prima parte di campionato sottolineando anche i tre derby (Cesena, Modena e Mantova) vinti giudicando invece insoddisfacente le ultime otto gare in cui sono arrivati solo cinque punti con ben quattro sconfitte nelle ultime cinque gare.

Come si legge sull’edizione on line della Gazzetta di Reggio Salerno si è poi concentrato sul mercato che inizierà a breve soffermandosi sua sulle tante uscite sia sui rinforzi per migliorare la rosa a disposizione di mister Dionigi: “Non dobbiamo fare mercato, ma caso mai sostituire chi sarà mandato a giocare. Riteniamo che questo organico sia attrezzato, anche se ovviamente si può sempre migliorare. - prosegue il numero uno emiliano - Faremo le nostre valutazioni perché a volte ci sono giovani che hanno tempi diversi di adattamento. Pensavamo ad esempio che Basili fosse più pronto di Bonetti e invece è successo il contrario. Se ci saranno delle uscite verranno adeguatamente sostituite. Quest’anno non ci sono carenze da colmare e i nostri acquisti importanti saranno Girma e Sampirisi”.

Spazio poi al capitolo Giangiacomo Magnani che il Palermo starebbe pensando di riportare in rosanero: “Magnani possiamo solo ringraziarlo per aver scelto la Reggiana e per quello che ci sta dando. Noi speriamo che resti alla Reggiana fino a giugno e magari anche di più. Spetta a lui decidere il suo futuro”.

Salerno poi si concentra anche sulle questioni societarie allontanando le voci di cessione: “Occorre cambiare modo di comunicare, perché continuare a ripetere che la società è in vendita, non ha senso. La società sarebbe nelle mani di Amadei anche se lui avesse solo l’1%, è il nostro punto di riferimento e dobbiamo confidare che conservi la passione e l’amore che ha per questo club. - prosegue ancora Salerno – In tanti si sono avvicinati al club, ma nessuno è stato ritenuto affidabile. Non è facile trovare un nuovo Amadei e anche chi come me da sette anni mette soldi e tempo per la Reggiana. Questo aspetto ha spaventato gli imprenditori reggiani anche se potrebbero bastare sei o sette imprenditori per gestire il club in modo virtuoso”.