Spezia, c'è l'accordo col Modena per Mendes. Ora si lavora a quello per il portoghese

Lo Spezia si prepara a chiudere il secondo colpo del mercato invernale dopo quello del portiere Boris Radunovic dal Cagliari. Sfumato Matteo Brunori, che si accaserà alla Sampdoria, il club ligure ha infatti trovato l’accordo con il Modena per Pedro Mendes che potrebbe essere a disposizione di mister Donadoni già a partire dal tre gennaio.

Come riporta Cittadellaspezia.com il portoghese arriverà in prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza degli Aquilotti. Ora il club deve trovato l’accordo con il classe ‘99 che in questa prima parte di stagione ha segnato tre reti in 18 presenze (ma appena 571 minuti in campo) con la magia gialloblù.

L’arrivo di Mendes andrà a rinforzare un reparto che ora vede fin troppi uomini a disposizione di Donadoni, ben sei, e che per questo necessiterà di alcune uscite visto che il tecnico ha fatto sapere alla società di non voler allenare una rosa extra large al termine del mercato. In uscita c’è senza dubbio Edoardo Soleri, che sembrava potesse rientrare nell’operazione per l’arrivo del portoghese, ma anche Vanja Vlahovic - che potrebbe far ritorno all’Atalanta dopo non aver brillato allo Spezia – e quel Daniele Verde reintegrato da poco in squadra. Chi appare certo della permanenza sembrano essere invece Gabriele Artistico, Giuseppe Di Serio e anche quel Gianluca Lapadula che finora ha trovato poco minutaggio.