TMW Radio La Fiorentina fa bene a tenere Vanoli? Il parere degli opinionisti

A TMW Radio si parla della Fiorentina e del suo momento delicato. Giusto che la società dia ancora fiducia a Paolo Vanoli? Ecco cosa ne pensano gli ospiti.

Stefano Impallomeni: "Ok, ma chi prendi poi? Chi c'è libero su piazza? Riprendono Pioli? Non so".

Franco Piantanida: "Resta un problema anche di allenatore, Vanoli è uno che non sa tirare fuori la Viola da questa situazione. E anche i giocatori non sanno cosa fare in questa situazione".

Ricky Buscaglia: "Ribadisco che l'unica possibilità che ha la Fiorentina è fare un instant team. Il problema è l'ambiente, la piazza e i giocatori non sono strutturati per questo stress. Servono giocatori che 'abbaiano' sul pallone. Serve cambiarne 12 e mandarne via 12. L'allenatore è l'ultimo dei problemi".

Simone Braglia: "Credo che la Fiorentina avrebbe bisogno di smantellare la squadra. Se prendi un allenatore nuovo, è dura. Se avesse vinto a Parma ero speranzoso, ma ha perso un'altra opportunità per salvarsi".

Michelangelo Rampulla: "Manca tranquillità nell'ambiente. Non vedo un altro allenatore che possa cambiare totalmente la situazione. Nicola sarebbe ideale ma è a Cremona".

Alberto Di Chiara: "Servirebbe un mago. Entrare nella testa di tutti è difficile. Non so Paratici cosa abbia in mente e la progettualità, il ritorno di Pioli credo sia da scartare però. Risparmieresti di ingaggio con lui, questo è vero, però lo vedo difficile. Oggi devi trovare qualcuno che abbia la bacchetta magica. Oggi vedi che manca qualcosa alla squadra, al di là di un po' di sfortuna. Credo che serva un equilibrio all'interno e che un punto di riferimento in società debba esserci. Non so se Vanoli ha in mano la situazione, non sembra a vederlo".

Alessandro Cucciari: "La situazione è difficile da giudicare. Pioli è stato mandato via e nel pre-campionato si parlava di un posto in Champions anche dallo stesso tecnico. C'erano aspettative alte intorno a questa squadra. Io credo che il problema della Fiorentina non sia l'allenatore, non credo a un nuovo cambio risolutore. La Fiorentina lottava per altri obiettivi, si è trovata in una situazione nella quale non riesce ad uscire, nessuno riesce a prendere in mano la situazione. La situazione ora è drammatica, sono tutte partite ormai da battagliare e se non c'è questa mentalità è difficile".