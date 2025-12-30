Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il Bari al fianco di Castrovilli: "Augurare la morte a un figlio non è tifo. Ed è inaccettabile"


Tommaso Maschio
Oggi alle 17:54Serie B


Il Bari con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale è sceso in campo al fianco di Gaetano Castrovilli che nei giorni scorsi, assieme alla moglie Rachele Risaliti, ha denunciato di aver ricevuto minacce di morte rivolte al figlio arrivate da una persona sui social.

"Abbiamo voluto prenderci del tempo. Non per nasconderci e nemmeno per ignorare l'accaduto. Ci siamo presi del tempo per pensare, per valutare, per non atteggiarci a semplici "censori" che agitano il dito contro l'ennesima follia del web. Non volevamo che questa fosse solo un'altra nota ufficiale di condanna, fredda e di rito, che si perde nel rumore di fondo dei social. Volevamo che fosse una riflessione vera. - si legge nella nota della società pugliese -Ci siamo soprattutto chiesti: "Perché?". Abbiamo provato a capire. Abbiamo tentato di immedesimarci nel malessere, nella frustrazione per i risultati che non arrivano, nella delusione che il calcio – passione viscerale – può generare. Abbiamo cercato una logica, un appiglio che potesse spiegare tanta ferocia. Ma non ci siamo riusciti. E non ci siamo riusciti semplicemente perché non esiste una ragione valida.

Non c'è "ma" che tenga, non c'è giustificazione sportiva, non c'è "sì, però..." che possa rendere comprensibile l'augurare un cancro a un ragazzo, a sua moglie, ai suoi figli. Augurare il male, la sofferenza, il dolore. Non si tratta di sport, di prestazione, di giocare bene o male. Qui si tratta della Vita, di tutti noi. Quella sacra e intoccabile.

Viviamo in un tempo "urlato", un periodo storico difficile, dove la rabbia sembra essere l'unico linguaggio concesso.
E il calcio, purtroppo, è diventato la valvola di sfogo perfetta, il teatro dove la violenza verbale si traveste da passione.

Parliamo spesso di onore, di maglia sudata, del "sacro fuoco" del sacrificio sportivo. Ma poi?
Poi dimentichiamo il valore fondamentale: l'onore di essere Umani.

C'è un confine netto che è stato superato, strappato, come una maglia tirata troppo forte.
La contestazione è un diritto, come è un diritto quello di dissentire, di fischiare, di criticare, anche aspramente.
Noi questo lo accettiamo e lo rispettiamo, fa parte del gioco.

Ma augurare la morte, la malattia, la sofferenza a una famiglia... questo non è tifo. Questo è terrorismo emotivo.

Non ci si può nascondere dietro una tastiera pensando di essere invisibili. Le parole non sono mai "solo parole". Hanno un peso specifico enorme, sono pietre scagliate che lasciano lividi sull'anima, anche se non si vedono a occhio nudo. Scrivere certe atrocità non è un atto di libertà: è la negazione stessa dell'umanità.

Siamo vicini a Gaetano, a sua moglie, a suo figlio. E così a tutti i nostri ragazzi e a tutti quelli che, ogni giorno, si trovano a dover combattere contro un odio invisibile e tagliente.

Chiediamo a chiunque creda ancora che il calcio debba unire e non disumanizzare, di lavorare ogni giorno insieme a ognuno di noi per isolare e limitare chi pensa che una passione possa essere l'alibi per offendere e ledere la dignità altrui.
Ci indigniamo per tante cose futili e poi ci ritroviamo qui, a dover ribadire il valore della Vita stessa.

Il Bari è patrimonio di chi lo ama.
E chi ama non usa un linguaggio violento, non augura la morte, non perde il rispetto verso un altro essere umano.

Tutti Noi
SSC Bari"

