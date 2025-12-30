Sampdoria, Coubis potrebbe essere riscattato e poi ceduto. C'è l’Universitatea Craiova
Arrivato in estate in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla prima presenza in blucerchiato a partire da febbraio, il difensore Andrei Coubis finora non è mai stato utilizzato dai due allenatori – Donati e Gregucci - che si sono seduti sulla panchina della Sampdoria, ma potrebbe comunque essere riscattato dal club blucerchiato.
Come riferito da Il Secolo XIX infatti la Samp avrebbe intenzione di versare in anticipo i 150mila euro necessari per acquistare il cartellino dal Milan, dove nella passata stagione ha collezionato 37 presenze con la seconda squadra iscritta in Serie C, per poi cederlo nuovamente a gennaio.
Sulle tracce del centrale classe 2003 ci sarebbe infatti l’Universitatea Craiova che potrebbe così portare in Romania l’ex capitano della Primavera rossonera dopo che in estate il giocatore aveva rifiutato un’offerta dalla Dinamo Bucarest.