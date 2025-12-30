Da Insigne a Chiesa: attaccanti in cerca di rilancio, che l'Italia continua ad aspettare

Lorenzo Insigne aspetta segnali dalla Lazio dopo sei mesi di inattività. Federico Chiesa deve decidere se continuare a lottare a Liverpool, dove l'allenatore Arne Slot non lo vede di certo come spererebbe, oppure se rilanciarsi altrove, magari proprio in Italia. Nicolò Zaniolo questo passo lo ha già fatto e sta raccogliendo sempre più consensi fra le fila dell'Udinese, dove ha già messo a segno 5 reti fino a qui.

C'è poi Domenico Berardi, che è stato frenato dai recenti infortuni. Un piano-b sembra servire anche a Giacomo Raspadori, che all'Atletico Madrid ha a che fare con un'ovvia concorrenza importante: la Roma sembra essere il posto giusto per avere un altro minutaggio.

L'Italia sta vivendo la lunga attesa che la separa dai playoff per accedere al Mondiale 2026 e fino a qui all'appello dei convocabili da parte del commissario tecnico Gennaro Gattuso sono mancati alcuni giocatori che, sulla carta, sarebbero probabilmente fra i migliori da scegliere nel ruolo.

E non citiamo Mario Balotelli solo perché sembra ormai essersi autoescluso, anche se l'età - ha 35 anni - suggerirebbe che qualcosa lo avrebbe potuto dare anche lui. Merita una menzione anche Ciro Immobile: a Italiano il compito di farlo risplendere nuovamente per mettere in difficoltà anche Gattuso, per quando dovrà fare le scelte più importanti della sua carriera da allenatore.