Preoccupano le condizioni di Lang: è in ospedale, brutto incidente a un dito della mano

C'è preoccupazione per le condizioni di Noa Lang a seguito del brutto incidente subito nel corso della partita Liverpool-Galatasaray. Nella dinamica del gioco, l'olandese è finito fuori dal campo scontrandosi con i tabelloni pubblicitari, provocandosi un profondo taglio a un dito della mano destra.

Secondo gli ultimi aggiornamenti che arrivano dai colleghi di Sky Sports il giocatore è stato immediatamente trasportato all'ospedale e ciò che filtra è che un dito della mano destra è in condizioni complicate. Della gravità della situazione si era immediatamente capito dalla reazione dei giocatori in campo, con Szoboszlai che si era precipitato a chiamare i sanitari mentre Lang era disperato in lacrime fino a uscire in barella.