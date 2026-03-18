Preoccupano le condizioni di Lang: è in ospedale, brutto incidente a un dito della mano
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C'è preoccupazione per le condizioni di Noa Lang a seguito del brutto incidente subito nel corso della partita Liverpool-Galatasaray. Nella dinamica del gioco, l'olandese è finito fuori dal campo scontrandosi con i tabelloni pubblicitari, provocandosi un profondo taglio a un dito della mano destra.
Secondo gli ultimi aggiornamenti che arrivano dai colleghi di Sky Sports il giocatore è stato immediatamente trasportato all'ospedale e ciò che filtra è che un dito della mano destra è in condizioni complicate. Della gravità della situazione si era immediatamente capito dalla reazione dei giocatori in campo, con Szoboszlai che si era precipitato a chiamare i sanitari mentre Lang era disperato in lacrime fino a uscire in barella.
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