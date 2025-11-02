TMW Prima di Milan-Roma si ricorda Galeone. Commossi i 'discepoli' Allegri e Gasperini

Prima della partita tra il Milan e la Roma, le due squadre hanno osservato un minuto di silenzio in memoria di Giovanni Galeone, allenatore scomparso nelle scorse ore e legato a doppio filo a entrambi i tecnici impegnati questa sera, visto che sia Gian Piero Gasperini che Massimiliano Allegri sono stati suoi calciatori ai tempi del Pescara. Grande commozione da parte di entrambi nel momento di ricordare il loro defunto mentore.

