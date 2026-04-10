Prima il City, ora il Barça, ma per Bastoni c'è solo l'Inter: per adesso non ha aperto al trasferimento

Testa e cuore nerazzurri, senza tentennamenti. Alessandro Bastoni, almeno per ora, non prende in considerazione l’idea di lasciare l’Inter. Anzi, la sua volontà è chiara: proseguire il percorso a Milano e restare un punto fermo della squadra. Una linea già seguita in passato, quando aveva scelto di non approfondire le avances del Manchester City di Guardiola. Oggi l’interesse più concreto arriva dal Barcellona, che da settimane sta muovendo passi importanti anche a livello mediatico. Ci sono stati contatti con l’entourage del difensore, ma senza entrare realmente nel vivo della trattativa: tutto resta subordinato alla disponibilità del giocatore, che fin qui non è arrivata.

Nel frattempo Bastoni si è ritrovato al centro delle polemiche. Dopo l’episodio contestato contro la Juventus, è stato accolto da fischi in diverse trasferte, da Lecce fino al derby, passando per Como in Coppa Italia. A peggiorare il clima, anche l’espulsione con la Bosnia, episodio che ha inciso sull’eliminazione dell’Italia dal Mondiale.

A fare quadrato intorno al difensore è stata soprattutto l’Inter. La società, lo staff e i compagni hanno preso posizione in sua difesa, mentre San Siro gli ha riservato segnali forti di sostegno. Il legame si è ulteriormente rafforzato e oggi rende difficile immaginare una separazione. Molto dipenderà dal finale di stagione e dagli sviluppi del mercato, ma al momento la posizione di Bastoni resta salda: l’Inter - scrive il Corriere dello Sport - è la sua priorità.