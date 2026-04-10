Spalletti oggi rinnova con la Juventus: annuncio in arrivo, tutti i dettagli

Luciano Spalletti è e sarà l'allenatore della Juventus. Prima ancora che finisca il campionato, senza sapere se sarà o meno Champions League, la Juventus ha deciso di andare avanti col tecnico di Certaldo. E lo testimonierà fra poche ore col chiacchieratissimo rinnovo del contratto attualmente in scadenza al termine della stagione, una firma che arriverà dopo settimane di discussioni in merito.

Questa mattina infatti Spalletti incontrerà la dirigenza, un appuntamento già fissato per sancire col nero su bianco quello che è già stato pattuito. Ovvero un prolungamento che avrà scadenza giugno del 2028, per ulteriori due stagioni. L'annuncio arriverà in tarda mattinata, con un video sui canali ufficiali dei bianconeri che andrà a sostituire la consueta conferenza stampa prepartita.

Un prolungamento fortemente voluto un po' da tutti: il club bianconero fin dalle prime settimane dal suo insediamento aveva fatto capire di essere interessata al rinnovo, idea poi maturata nel tempo e confermata pubblicamente a più riprese dai vari Chiellini e Ottolini. Dall'ambiente, che da sempre ha apprezzato il suo approccio. Dai giocatori, con cui Spalletti ha creato un rapporto diretto e professionale. E dall'allenatore steso che al netto di qualche incertezza qua e là è sembrato sempre pienamente coinvolto nel progetto Juventus.