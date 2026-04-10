La gratitudine di Muric: "Mi davano per spacciato dopo 7 mesi ko, oggi gioco anche per Grosso"

Arijanet Muric, portiere del Sassuolo, ha concesso un'intervista al Corriere dello Sport parlando anche di mister Grosso e del suo lavoro in neroverde. Queste le sue dichiarazioni sul suo allenatore: "Significa molto per me. Venivo da un brutto infortunio, sono stato operato alla spalla e non ho giocato per 6-7 mesi, mi davano per spacciato. Stavo per andare in Turchia e apprezzo molto la fiducia che il mister mi ha dimostrato. È anche merito dell'allenatore se sono arrivato fin qui, avrebbe potuto fare scelte diverse. Mi ha voluto e mi ha fatto giocare subito, gioco anche per lui e l'apprezzo».

Se gli si chiede di dare un voto al percorso del suo Sassuolo, il portiere kosovaro risponde così: "Dico 7 e mezzo, anche 8. Una dimensione diversa salendo dalla B e tanti nuovi giocatori hanno richiesto un lavoro complesso, siamo cresciuti attraverso buone prestazioni e risultati importanti. La classifica è soddisfacente e può migliorare".

Infine, una battuta inevitabile sul futuro, visto che Muric è attualmente in prestito dall'Ipswich Town: "Sto benissimo e resterei volentieri, amo il club e il vostro Paese".