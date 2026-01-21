Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Primo gol Champions per Thuram: "Mio fratello mi scriverà. Napoli? La Juve gioca per vincere"

Primo gol Champions per Thuram: "Mio fratello mi scriverà. Napoli? La Juve gioca per vincere"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 23:13Serie A
Ivan Cardia

Khephren Thuram ha commentato a Sky Sport la vittoria per 2-0 ottenuta dalla Juventus sul Benfica anche grazie alla sua rete di apertura: ” Abbiamo sofferto contro una grande squadra come il Benfica, hanno giocatori molto forti tecnicamente. Il gol è arrivato al momento giusto per sbloccare la partita, siamo contenti del risultato”.

Ora Napoli e Monaco. Che stimoli ci sono? 
“È sempre bello vincere le partite. È più facile quando vinci, sappiamo che nel weekend giocheremo con una grande squadra. Ma, quando sei alla Juve, giochi sempre per vincere”.

Cosa vi ha detto Spalletti nell’intervallo?
“Niente di particolare, di esser concentrati e stare bene. Di essere puliti tecnicamente, ci ha dato fiducia”.

Per il primo gol in Champions ti scriverà prima tuo papà o tuo fratello?
“No, mio fratello. Papà è qui allo stadio”.

Articoli correlati
Juventus, Thuram: "Spalletti ci trasmette tanta energia, dobbiamo andare lontano"... Juventus, Thuram: "Spalletti ci trasmette tanta energia, dobbiamo andare lontano"
Khephren Thuram: "La Juventus mi ha cambiato tanto. Ho capito che ogni giorno conta"... Khephren Thuram: "La Juventus mi ha cambiato tanto. Ho capito che ogni giorno conta"
Juventus, Thuram: "Qua si gioca sempre per vincere" Juventus, Thuram: "Qua si gioca sempre per vincere"
Altre notizie Serie A
Navarro eroe di Bergamo con due reti e un assist. È il MVP di Atalanta-Athletic Navarro eroe di Bergamo con due reti e un assist. È il MVP di Atalanta-Athletic
Valverde si gode l'impresa di Bergamo: "Gioia immensa per il club e i tifosi venuti... Valverde si gode l'impresa di Bergamo: "Gioia immensa per il club e i tifosi venuti fin qui"
Atalanta, Palladino: "Abbiamo commesso molti errori. Dobbiamo maturare" Live TMWAtalanta, Palladino: "Abbiamo commesso molti errori. Dobbiamo maturare"
Atalanta, Scamacca: "Abbiamo creato tanto, loro sono stati più bravi a concretizzare"... Atalanta, Scamacca: "Abbiamo creato tanto, loro sono stati più bravi a concretizzare"
Vince solo la Juve, la Champions fotografa una Serie A modesta: le speranze di top... Vince solo la Juve, la Champions fotografa una Serie A modesta: le speranze di top 8 sono appese alla Dea
Juventus, Spalletti: "Vedo la squadra molto migliorata, David sa giocare a calcio... Juventus, Spalletti: "Vedo la squadra molto migliorata, David sa giocare a calcio ma..."
Atalanta, Palladino: "Il gol ci ha dato una mazzata. Prime 8? L'obiettivo è qualificarci"... Atalanta, Palladino: "Il gol ci ha dato una mazzata. Prime 8? L'obiettivo è qualificarci"
Ranking UEFA per il 5° posto Champions: questa due giorni ci complica la vita Ranking UEFA per il 5° posto Champions: questa due giorni ci complica la vita
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Le più lette
1 Clamoroso dall'Inghilterra: Donnarumma può tornare in Italia, due club già affacciati
2 Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
3 Napoli, inserimento forte per Giovane. Accordo vicino con l'Hellas, si può fare dopo le cessioni
4 Nzola pronto a lasciare il Pisa, altra squadra di Serie A su di lui: ci pensa il Sassuolo
5 Novità Napoli, cambia il mercato? Possibile svolta in FIGC, via le limitazioni e il saldo zero
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Atalanta-Athletic 2-3, le pagelle: la difesa sbanda di brutto. Navarro fa il bello e il cattivo tempo
Immagine top news n.1 Champions League, i risultati della sera e la classifica: il Napoli ora è 25°
Immagine top news n.2 Juventus-Benfica 2-0, le pagelle: flop Mourinho contro Spalletti. Prepotenza Thuram
Immagine top news n.3 L'Atalanta sbanda per 15' e rianima l'Athletic: Dea ko per 2-3 e ottavi a rischio
Immagine top news n.4 "Spallettone, le vuoi vincere tutte?": 2-0 al Benfica di Mourinho, Juve ai playoff di Champions
Immagine top news n.5 Juve, Chiellini: "Stiamo cercando un centravanti. Mourinho? Un grande avversario"
Immagine top news n.6 Sul mercato del Napoli ora decidono le sue rivali. Il retroscena: Marotta assente in consiglio
Immagine top news n.7 Si è concluso il funerale di Rocco Commisso, adesso la sepoltura in New Jersey
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
Immagine news podcast n.2 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
Immagine news podcast n.3 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
Immagine news podcast n.4 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ferrarese: "Conosco Floro Flores: sta facendo cose straordinarie a Benevento"
Immagine news Serie C n.2 Novara, Boveri: "Pensiamo maggiormente alle uscite. Ma siamo vigili sul mercato"
Immagine news Serie A n.3 Napoli, le cause di questa crisi della squadra di Conte secondo gli esperti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Valverde si gode l'impresa di Bergamo: "Gioia immensa per il club e i tifosi venuti fin qui"
Immagine news Serie A n.2 Atalanta, Palladino: "Abbiamo commesso molti errori. Prestazione inspiegabile"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, Scamacca: "Abbiamo creato tanto, loro sono stati più bravi a concretizzare"
Immagine news Serie A n.4 Vince solo la Juve, la Champions fotografa una Serie A modesta: le speranze di top 8 sono appese alla Dea
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Spalletti: "Vedo la squadra molto migliorata, David sa giocare a calcio ma..."
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, Palladino: "Il gol ci ha dato una mazzata. Prime 8? L'obiettivo è qualificarci"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Entella vicina all'accordo con Silletti. Che fino a giugno rimarrà in prestito al Team Altamura
Immagine news Serie B n.2 Parola di ex. La Mantia: "Catanzaro è squadra collaudata, la Virtus Entella si salverà"
Immagine news Serie B n.3 Tegola per i tifosi del Pescara: divieto di trasferta fino al 15 febbraio. La nota del club
Immagine news Serie B n.4 Palermo, stretta finale con la Cremonese per Johnsen. Sul piatto un contratto di tre anni e mezzo
Immagine news Serie B n.5 Mantova, ecco il comunicato su Chrysopoulos. Sarà prestito con diritto di riscatto
Immagine news Serie B n.6 Pescara, può riaccendersi la pista Martella in difesa. Piacciono Cauz e Pyyhtia del Modena
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Nessuna speranza per il rinforzo desiderato dal Foggia. Tateo: "Patierno rimane all'Avellino"
Immagine news Serie C n.2 Triestina, il CONI rigetta il ricorso relativo alla penalità del 16 settembre: confermato il -13
Immagine news Serie C n.3 Il Sorrento saluta Bolsius. C'è l'accordo con il Perugia: il trequartista firmerà fino al 2027
Immagine news Serie C n.4 Latina, bussano alla porta per Ekuban: ma è il Renate. E c'è la semifinale di Coppa da giocare...
Immagine news Serie C n.5 Giugliano-Balde, avanti insieme. L'attaccante rinnova il contratto fino al 2028
Immagine news Serie C n.6 Catania, buone notizie dall'infermeria: riuscite gli interventi a Pieraccini e Di Gennaro
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao, Palladino vuole continuità: con una vittoria ottavi a un passo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce post Coppa: "Vedo una squadra sempre più convinta"
Immagine news Calcio femminile n.2 Il derby capitolino termina senza reti: il quarto di Coppa Italia Women si decide al ritorno
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, Piovani: "Vittoria di carattere su un campo difficile come quello della Ternana"
Immagine news Calcio femminile n.4 Lazio-Roma, le formazioni ufficiali: poco turn over da ambo le parti. Dragoni dal 1'
Immagine news Calcio femminile n.5 Detruyer e Glionna lanciano l'Inter: 2-0 alla Ternana Women nei quarti di Coppa Italia
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana Women-Inter, le formazioni ufficiali: ampio turn over. Lazaro sfiderà Polli
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?