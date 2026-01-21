Primo gol Champions per Thuram: "Mio fratello mi scriverà. Napoli? La Juve gioca per vincere"

Khephren Thuram ha commentato a Sky Sport la vittoria per 2-0 ottenuta dalla Juventus sul Benfica anche grazie alla sua rete di apertura: ” Abbiamo sofferto contro una grande squadra come il Benfica, hanno giocatori molto forti tecnicamente. Il gol è arrivato al momento giusto per sbloccare la partita, siamo contenti del risultato”.

Ora Napoli e Monaco. Che stimoli ci sono?

“È sempre bello vincere le partite. È più facile quando vinci, sappiamo che nel weekend giocheremo con una grande squadra. Ma, quando sei alla Juve, giochi sempre per vincere”.

Cosa vi ha detto Spalletti nell’intervallo?

“Niente di particolare, di esser concentrati e stare bene. Di essere puliti tecnicamente, ci ha dato fiducia”.

Per il primo gol in Champions ti scriverà prima tuo papà o tuo fratello?

“No, mio fratello. Papà è qui allo stadio”.