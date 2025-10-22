Vaciago su Tuttosport: "Tudor ha parlato da esonerato, ma la Juventus non intende cacciarlo"

Guido Vaciago, nel suo consueto editoriale per Tuttosport, ha analizzato il momento delicato della Juventus a poche ore dal big match del Bernabéu contro il Real Madrid: "Tudor ha parlato da allenatore esonerato. Eppure nessuno dei dirigenti vuole esonerarlo e solo un precipitare delle cose renderebbe l’ipotesi concreta. La pressione atmosferica del pianeta Juventus, che già di suo è più alta della media, diventa quella di Giove quando i risultati non arrivano. E Tudor inizia a mostrare qualche umanissimo segnale di cedimento".

Vaciago ha poi proseguito così: "Detto ciò, conta la partita, non la conferenza stampa e, anche se gli allenatori svolgono una parte sempre più importante del loro lavoro dietro a un microfono, il lavoro di Tudor verrà giudicato questa sera, quando sarà chiamato a battere... se stesso. Nessuno gli chiede di vincere con il Real, magari di provarci, sicuramente di non fare brutte figure, ma un pareggio verrebbe accolto come una vittoria. La vera sconfitta, per Tudor e il suo progetto di Juve, sarebbe un’altra prestazione molle come quella di Como o distratta come quella di Villarreal o timorosa come quella contro il Milan".

Infine, una battuta sulle riflessioni societarie: "Alla Juventus non sono preoccupati per la posizione in campionato o per quella in Champions, tutto è ampiamente rimediabile, ma vogliono percepire una reazione, un cambio di marcia che possa trainare la fiducia".