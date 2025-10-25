Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Lazio, Sarri: "Obiettivo tornare nell'Europa vera. Vogliamo giocarcela alla pari con la Juve"

Lazio, Sarri: "Obiettivo tornare nell'Europa vera. Vogliamo giocarcela alla pari con la Juve"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:34Serie A
Lorenzo Beccarisi
Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

14.00 - Tra pochi minuti il tecnico della Lazio Maurizio Sarri prenderà la parola dagli studi televisivi del centro sportivo di Formello per presentare la sfida di domani contro la Juventus. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

14.17 - È iniziata la conferenza stampa di Maurizio Sarri

Che partita si aspetta domani? Che ricordi ha della sua esperienza alla Juventus?
"Mi aspetto una partita difficile, affrontiamo una squadra che tre giorni fa ha giocato alla pari col Real Madrid. Ci vorrà umiltà, dovremo essere consapevoli che ci saranno momenti di difficoltà che dovremo superare con grande sacrificio. Ho pochi ricordi alla Juventus, sono stato una sola stagione tra l'altro particolare perché da marzo si giocava a porte chiuse. Soddisfazione per aver vinto uno Scudetto con un gruppo a fine ciclo".

Come sta Tavares? Pellegrini o Provstgaard possono essere una soluzione?
"Tavares non si è fatto male in allenamento, non si è mai allenato dopo la partita di domenica. Ha avvertito mercoledì questo problema al polpaccio, non dovrebbe essere nulla di particolare speriamo di recuperarlo a breve. Pellegrini ha fatto solo una piccola partecipazione all'allenamento di ieri, Provstgaard è un'opzione in certi casi, domenica in un momento in cui arrivavano tanti palloni nella nostra area e Marusic mi ha chiesto il cambio ho scelto di mettere un giocatore di maggiore impatto fisico".

Avete fatto un punto sulle motivazioni di questi infortuni?
"Si può fare un punto anche quotidiano, ma spesso si vive di luoghi comuni come gli infortuni legati alla preparazione. Nel 2025 nessuno sbaglia più la preparazione, ci sono duemila fattori che influenzano queste problematiche. Gigot ha fatto un allenamento con noi, Marusic ha avuto un problema a una cicatrice, Patric è reduce da un'operazione, Rovella ha una problematica che c'era già un paio d'anni fa, Vecino è la stessa storia dell'anno scorso, Lazzari da quando lo conosco ha sempre 2-3 problemi all'anno, Pellegrini ha un infortunio traumatico, Zaccagni viene da un'operazione, Isaksen ha avuto una malattia. Dele-Bashiru è colpa nostra, era tornato in pessime condizione dalla nazionale e lo abbiamo rischiato. Si parla solo di Cancellieri e Castellanos, con quest'ultimo che si sentiva benissimo e dava ottime sensazioni. Cancellieri aveva qualche valore fuori regola, però i risultati delle analisi fatte giovedì sono arrivate lunedì. I valori che avevamo erano preoccupanti anche per Isaksen, ogni infortunio poi ha la sua storia".

Come è il rapporto tra lei e la società in questo periodo?
"Io col direttore ho sempre avuto un buon rapporto, questo non vuol dire che si possano vedere alcune cose in maniera diversa. Ieri sera ho parlato col presidente, è tutto nella norma. Mi hanno detto che si è parlato del mio contratto, non ci sono assolutamente novità perché ho firmato mesi fa un contratto triennale".

Come sta fisicamente la squadra rispetto a domenica scorsa?
"A Bergamo abbiamo fatto più quantità di corsa degli avversari anche nel secondo tempo, abbiamo pagato a livello di accelerazioni ma per quantità siamo rimasti su buoni livelli. È chiaro che se hai dentro tre giocatori che nell'ultimo mese hanno fatto tre allenamenti qualcosa la paghi. Vediamo domani, qualche giocatore ancora non è al top della condizione, ma quest'anno togliamoci tutti gli alibi e lottiamo come abbiamo fatto nell'ultima partita. Dal punto di vista della mentalità la partita di domenica è stato un passo avanti, c'è stato da soffrire come era prevedibile e la squadra ha cercato di combattere. Dovremo fare questo anche domani, se pensiamo di non aver momenti di sofferenza contro una squadra che ha giocato alla pari col Real Madrid sarebbe sbagliato. Vogliamo però metterla in difficoltà".

Che sfida sarà contro Tudor?
"A Como non sono stati brillanti, ma hanno avuto forse più occasioni del Como. A Madrid ho visto una squadra in salute, non mi sembrano particolarmente in difficoltà. Non credo alle sfide tra allenatori, dipende sempre da chi alleni. Quando ero a Empoli avevo bilanci negativi, poi col Napoli avevo scontri diretti positivi. Domani è solo Lazio-Juventus".

Ha individuato un punto debole nella Juventus?
"Bisognerà fare una partita importante, siamo nella terra di nessuno in questo momento. Da Bergamo siamo usciti con la consapevolezza di poter giocare bene, ma usciamo con la stessa situazione di prima. Ogni partita può essere una svolta, la difficoltà è palese. Noi dobbiamo avere la convinzione di credere in quello che possiamo fare e nel lavoro che stiamo facendo. Dobbiamo avere tanta motivazione per giocare alla pari con chi lo ha fatto contro il Real Madrid. Un altro aspetto determinante è quello fatto domenica, ovvero tenere il 100% delle energie sulla partita. Non ci interessano avversari o arbitro, dobbiamo tenere le energie sulla partita. Abbiamo fatto cinque punizioni e presi zero gialli in partita, le ammonizioni vanno prese per cose relative alla partita".

Che margini di crescita può avere Isaksen? Che ruolo ha Dia?
"A Salerno Dia ha fatto 17 gol giocando quasi sempre da prima punta. Abbiamo la coperta corta, Isaksen ha margini di crescita enorme dopo una malattia debilitante. Sta trovando continuità negli allenamenti e in partita tra nazionale e Bergamo, ha potenzialità. Non è un giocatore da un gol ogni dieci partite, può fare molto di più e lo aspettiamo".

Qual è il suo obiettivo per questo progetto triennale?
"L'obiettivo è entrare nell'Europa vera (Champions, ndr), ci sarà bisogno del contributo di tutti in questo percorso. Durante il percorso ci saranno momenti in cui non saremo né carne e né pesce, ma questa è la normalità".

Come mai la scelta di non operarsi di Rovella?
"Non vedo la connessione tra gli altri infortuni e quello che ha Rovella. Le scelte mediche sono individuali, nessuno può costringere un ragazzo a curarsi come lui non vuole. Ha scelto la terapia conservativa, i tempi sono gli stessi ma il rischio è che poi non funzioni e i tempi di recupero si allungano con l'operazione. È la situazione più delicata, è un giocatore su cui facevamo forte affidamento, la fortuna è che Cataldi lo ha sostituito al meglio".

14.34 - È terminata la conferenza stampa di Maurizio Sarri?

Articoli correlati
Pronostico Lazio-Juventus, Sarri non ha mai battuto Tudor Pronostico Lazio-Juventus, Sarri non ha mai battuto Tudor
Lazio, Sarri ha indicato le priorità sul mercato: due nomi in cima alla sua lista... Lazio, Sarri ha indicato le priorità sul mercato: due nomi in cima alla sua lista
Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Kalulu confermato... Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Kalulu confermato a destra
Altre notizie Serie A
Inter, Marotta duro: "Rocchi ha detto basta rigorini, chiediamo chiarezza una volta... Inter, Marotta duro: "Rocchi ha detto basta rigorini, chiediamo chiarezza una volta per tutte"
Napoli, Anguissa: "Non è stato il sistema a fare la differenza, ma il nostro atteggiamento"... Napoli, Anguissa: "Non è stato il sistema a fare la differenza, ma il nostro atteggiamento"
Cremonese, Giacchetta: "Stasera è una gara stimolante, contro un grande avversario"... Cremonese, Giacchetta: "Stasera è una gara stimolante, contro un grande avversario"
Atalanta, Juric e il mal di gol: "Ci manca concretezza, aggiungiamo questo aspetto"... Atalanta, Juric e il mal di gol: "Ci manca concretezza, aggiungiamo questo aspetto"
Cremonese, Sanabria: "Conosciamo il gioco di Juric, daremo il 100% per fare punti"... Cremonese, Sanabria: "Conosciamo il gioco di Juric, daremo il 100% per fare punti"
Atalanta, Bellanova: "Juric è lo stesso di Torino, raccogliamo meno di quanto meritiamo"... Atalanta, Bellanova: "Juric è lo stesso di Torino, raccogliamo meno di quanto meritiamo"
Hernanes: "L'Inter non ha avuto la solita grinta, ma è comprensibile dopo tante vittorie"... Hernanes: "L'Inter non ha avuto la solita grinta, ma è comprensibile dopo tante vittorie"
L'altra Napoli-Inter: polemiche arbitrali, tensione Conte-Lautaro e due infortuni... L'altra Napoli-Inter: polemiche arbitrali, tensione Conte-Lautaro e due infortuni pesanti
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
Le più lette
1 Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Kalulu confermato a destra
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
3 Napoli-Inter, le probabili formazioni: Hojlund ko, c'è Lucca. Bonny favorito su Pio Esposito
4 Fiorentina-Bologna, le probabili formazioni: tornano Kean e Gosens, Lucumi verso la riconferma
5 Torino-Genoa, le probabili formazioni: Baroni conferma Simeone e Adams in attacco
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 8^ giornata LIVE: Krstovic titolare. Gasp ancora con Dovbyk
Immagine top news n.1 Conte risponde a Marotta: "Ha parlato di rigorino? Loro mandano i dirigenti, qui vengo io"
Immagine top news n.2 Inter, Marotta duro: "Rocchi ha detto basta rigorini, chiediamo chiarezza una volta per tutte"
Immagine top news n.3 Napoli-Inter 3-1, le pagelle: Neres si scopre 9, Anguissa ancora MVP. Lautaro nervoso
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli si riprende la vetta in solitaria
Immagine top news n.5 A prescindere dal rigorino, il successo del Napoli sull'Inter è un messaggio forte al campionato
Immagine top news n.6 Trascinato dai 'Fab 3', il Napoli risorge nel primo big match al Maradona: Conte batte l'Inter 3-1
Immagine top news n.7 Inter, Marotta: "Chivu è bravo e non ci sorprende, anche se alcuni lo criticavano"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.2 Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno
Immagine news podcast n.3 Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve
Immagine news podcast n.4 Tutti davano la Cremonese già per spacciata. Il primo capolavoro di Nicola
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: "Tesser come tecnico non si discute, ma a Trieste la situazione è complicata"
Immagine news Altre Notizie n.2 Incocciati: "Napoli, curioso della reazione del gruppo nella sfida con l'Inter"
Immagine news Serie A n.3 Roma, il parere degli ospiti sulla querelle Dybala-Gasperini
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Chivu: "Poca lucidità, troppe energie sprecate a litigare con la panchina avversaria"
Immagine news Serie A n.2 Serie A, 8^ giornata LIVE: Krstovic titolare. Gasp ancora con Dovbyk
Immagine news Serie A n.3 Conte risponde a Marotta: "Ha parlato di rigorino? Loro mandano i dirigenti, qui vengo io"
Immagine news Serie A n.4 Inter, Marotta duro: "Rocchi ha detto basta rigorini, chiediamo chiarezza una volta per tutte"
Immagine news Serie A n.5 Napoli, Anguissa: "Non è stato il sistema a fare la differenza, ma il nostro atteggiamento"
Immagine news Serie A n.6 Cremonese, Giacchetta: "Stasera è una gara stimolante, contro un grande avversario"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, Calabro esalta i suoi: "Chiunque si sarebbe accontentato sul 2-2"
Immagine news Serie B n.2 Carrarese-Venezia 3-2, le pagelle: Calabro indovina i cambi: la difesa lagunare fa acqua
Immagine news Serie B n.3 Serie B, la Carrarese ribalta il Venezia: finisce 3-2 in pieno recupero, decide Di Stefano
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Biancolino: "Il rosso pesa, mi prendo le colpe. Testa alla prossima gara"
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro-Palermo, le formazioni ufficiali: Inzaghi sceglie Le Douaron e supporto di Pohjnapalo
Immagine news Serie B n.6 Terremoto a Castellammare, Juve Stabia in amministrazione controllata: rinviata la gara col Bari
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Latina, Bruno: "Entriamo nel clou della stagione: servono ambizione e attenzione"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, al Lecco basta Sipos: 1-0 al Renate e aggancio in classifica sul Brescia
Immagine news Serie C n.3 Vis Pesaro, Stellone: "A Sestri Levante per vincere e dare continuità, servirà una gara intelligente"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, scoppiettante 3-3 tra Arzignano e Lumezzane, Siracusa e Gubbio travolgenti
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, Gallo: "Gli ultimi risultati stanno dando entusiasmo e forza al gruppo"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, Arezzo fermato dalla Ternana. Goleada Atalanta, colpacci Cavese e Pontedera
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, finisce 1-1 l'amichevole col Giappone. Soncin: "Tante ragazze alla prima esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.2 Da Schatzer e Galli fino a Cherubini e Sciabica. La carica dei talenti della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Greggi: "Sfide come quella al Giappone ci servono per crescere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Soncin: "Esclusione Giacinti dal raduno? Ha avuto le sue spiegazioni"
Immagine news Calcio femminile n.5 Galli meglio di Giugliano: è la miglior marcatrice azzurra in un Mondiale Under 17
Immagine news Calcio femminile n.6 Bonansea: "La nuova Champions aiuta a crescere. FVS? Se usato bene è d'aiuto a tutte"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?