Zenga esalta il Como: "Se vincono sono terzi con sei assenze: hanno una visione fantastica"

Nel pre partita di Parma-Como, negli studi di Sky Sport, Walter Zenga ha parlato con entusiasmo dei lariano: "Del Como non posso che essere entusiasta. Il percorso che sta facendo ha una crescita esponenziale. Sono sesti e hanno fuori sei giocatori. Tutto questo ti porta a pensare che il progetto di questo club è davvero interessante: oggi, se vincono, sono quarti in classifica e vanno a 15 punti. Hanno speso tanto, sì, ma uno dei loro acquisti più importanti, Baturina, non gioca. Hanno veramente una visione fantastica".

Su Cutrone: "A Parma sta facendo bene perché si è messo a disposizione di un allenatore giovanissimo. Il Parma in questo momento sta un po’ pagando determinate situazioni, tipo i pochi gol. Magari lo sapevano che sarebbe stato un campionato di limbo tra zona retrocessione e salvezza".

Su Cuesta: "Il discorso è che da giocatore, se capisci che il tecnico è onesto intellettualmente, questo può avere qualsiasi età. Gestire uno spogliatoio è sempre complicato: c'è chi gioca sempre, chi poco, chi gioca poco e deve dare una mano. Io avevo Pisacane che giocava poco ma mi dava una grossa mano. Cuesta mi sembra uno con una mentalità molto aperta".