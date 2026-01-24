Provedel e la traversa salva la Lazio: meglio il Lecce, ma il primo tempo si chiude sullo 0-0

Dopo 45 minuti Lecce e Lazio sono ancora fermi sullo 0-0. Da segnalare una traversa di Ramadani.

A senso unico… con sorpresa

Nessuna delle due squadre vive un momento positivo, ma del Lecce non te ne accorgi. Perché la squadra di Di Francesco è frizzante fin dai primi minuti e dopo meno di sessanta secondi ha già collezionato il primo tiro, con Pierotti, che però mastica il pallone. Nient'altro è che l'antipasto di quello che vedremo per l'intero primo tempo: un assolo del Lecce, un po' a sorpresa, alla luce della differenza dei valori tra le due formazioni. La Lazio, di fatto, si vede solo per un paio di ripartenze, senza impensierire però Falcone.

Provedel e i pali a salvare la Lazio

E' il Lecce, dunque, a fare la partita. E anche ad avere le occasioni migliori. Detto che la Lazio chiude a zero tiri la prima frazione di gioco, dall'altro lato invece per Provedel c'è lavoro eccome. Il portiere biancoceleste si distende benissimo su una botta dalla distanza di Coulibaly. Nell'altra grande occasione di marca giallorossa, invece, è la traversa a salvare Sarri e i suoi: Ramadani sfrutta uno scivolone di Vecino per prendere campo e caricare un destro portentoso, che sbatte però sulla traversa. Ai punti, quindi, senza dubbio meglio il Lecce. Ma il primo tempo si chiude sullo 0-0.