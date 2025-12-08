Pulisic la ribalta in 11 minuti! Doppietta dell'americano, Torino-Milan 2-3 al 76'
TUTTO mercato WEB
Il Milan la ribalta con Christian Pulisic al 76'. Loftus-Cheek allunga per Ricci sulla destra, cross a pescare Capitan America che ancora di sinistro supera Israel: Torino-Milan 2-3 e Pulisic segna 2 reti in 11 minuti, diventando capocannoniere.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yildiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l’aggancio
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile