Pulisic capocannoniere e numeri da paura: 1 gol ogni 63'. Ed è MVP di Torino-Milan
Un gol ogni 63' per Christian Pulisic in questa Serie A. 7 reti segnate in 9 partite, cinque delle quali sono però solamente spezzoni. Impressionante il contributo dell'americano in zona gol e nonostante siano state ben 5 le partite saltate per infortunio, il milanista questa sera è anche capocannoniere della Serie A, al pari di Lautaro Martinez, con 7 reti segnate.
Ed è inevitabilmente il migliore in campo di Torino-Milan. Pulisic è stato infatti premiato come "Panini Player of the Match". Voto 8 per Tuttomercatoweb.
