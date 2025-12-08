Milan, Pulisic show a Torino: "Due giorni fa ero morto nel letto... Stagione strana per me"

Christian Pulisic, attaccante del Milan che ha deciso con la sua doppietta la partita sul campo del Torino (finita con il risultato di 2-3), ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match dello stadio Olimpico Grande Torino: "Due giorni fa ero davvero morto nel letto, ma già ieri e oggi mi sentivo molto meglio. Sono felice di essere venuto qua per aiutare la squadra".

Il Milan può sognare l'altissima classifica?

"Per me fin qui è stato un po' strano, ora voglio trovare più ritmo, ma la squadra sta andando molto bene. Pensiamo partita per partita e vediamo dove siamo alla fine della stagione".

Si aspettava di poter essere così decisivo subentrando?

"Ieri neanche sapevo se potevo giocare, ma da stamani ho iniziato a sentirmi meglio. Bene il gol ma l'importante era vincere questa partita".