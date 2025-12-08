Rabiot dopo la rimonta del Milan a Torino: "Dimostra che la mentalità c'è, ho fiducia"

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha parlato a Sky Sport al termine della partita vinta per 3-2 dalla sua squadra sul campo del Torino, nella quale il francese ha trovato il suo primo gol da calciatore del Diavolo.

Ha detto Rabiot al termine del match: "Siamo entrati male in partita, nella seconda parte del primo tempo avevamo iniziato a fare bene e negli spogliatoi ci siamo detti che dovevamo fare meglio, essere più cattivi e segnare. Si è visto il cambio nel ritmo e l'entrata di Christian (Pulisic, ndr) ci ha dato una mano. Partite come queste dimostrano che sul piano della voglia e della determinazione ci siamo, c'è da migliorare nell'approccio perché non possiamo trovarci sotto 2-0 e poi rimontare. Però anche fisicamente la squadra c'è, ci sentiamo molto bene".

Prosegue e conclude Rabiot, soffermandosi sull'aspetto della tenuta mentale evidenziata questa sera dal Milan: "Avevamo bisogno di questo, ogni tanto serve la giocata che cambia la partita e quella lo è stato. Tutti abbiamo fatto bene, ci sono stati errori ma l'importante stasera si è visto nella mentalità e nello spirito. Anche chi è entrato è andato bene, continuiamo a lavorare, vedremo dove arriveremo, ma con questa mentalità sono fiducioso che arriveremo lontano".