Montolivo conquistato dalla lucidità di Allegri: "Il cambio Ricci per Leao chiave di Toro-Milan"

Grande vittoria per il Milan, che si conferma al vertice della classifica della Serie A a braccetto con il Napoli dopo la trionfale rimonta del Diavolo sul campo del Torino, nel segno di un super Christian Pulisic, rientrato a tempo di record da una sindrome influenzale e autore dei due gol decisivi per consegnare i tre punti nelle mani della squadra allenata da Massimiliano Allegri.

A proposito proprio del Milan e della sua guida tecnica (Allegri che questa sera però era in tribuna causa squalifica) ha parlato, dagli studi di Sky Sport per cui è opinionista, l'ex centrocampista Riccardo Montolivo: "Ha tante qualità Allegri, io gli riconosco soprattutto la capacità di rimanere sempre lucido in partita. Il cambio di Ricci per Leao è la chiave, ha capito che doveva coprirsi perché sapeva come stava andando la partita, per poi provare a vincerla nel secondo tempo. E così è stato".

In panchina per il Milan questa sera sedeva il vice di Allegri, Marco Landucci. Premiato con un 7 nelle pagelle di TMW di Torino-Milan 2-3: "Anche quando la situazione è disperata, è bravissimo a mantenere la mente fredda. Inserire Ricci per Leao infortunato può sembrare azzardato, invece si rivela saggio aspettare per inserire più avanti Pulisic. La squadra dimostra una forza mentale notevole, da grande. Da prima in classifica".