Virtus Entella-Spezia 0-1, le pagelle: Artistico uomo derby, ingenuo Parodi

Risultato finale: Virtus Entella-Spezia 0-1

VIRTUS ENTELLA

Colombi 6.5 - Ottimo riflesso in avvio su Artistico, per il resto preciso e puntuale nelle uscite. Incolpevole sul gol partita di Artistico a due minuti dal termine.

Parodi 5 – Prestazione generosa come suo solito la sua, ma commette due errori da matita blu che gli costano altrettanti cartellini gialli. Prima si fa saltare da Bandinelli ed è obbligato ad abbatterlo, poi con ammonizione sulle spalle sbraccia su Artistico lasciando i compagni in dieci.

Moretti 6 - Ha il compito non semplice di sostituire Tiritiello, lo fa disputando una partita attenta e ordinata priva di errori, disinnescando le iniziative dello Spezia.

Portanova 6 - Commette qualche errore in uscita in avvio soffrendo il pressing dei bianconeri. Con il passar del tempo emerge dando il suo apporto. Il finale è in sofferenza con lo Spezia che spinge in maniera insistente.

Bariti 6 - Soprattutto nel primo tempo è un fattore nella sua zona di competenza, con Parodi compone un asse molto incisivo mettendo spesso in difficoltà i dirimpettai. Alla lunga cala perdendo lucidità. Dal 74’ Boccadamo 6 - Schierato nel momento di maggiore difficoltà dell’Entella, quando gli avversari cominciano a spingere obbligandolo a tamponare quello che può.

Dalla Vecchia 6.5 - Tanto fosforo in mezzo al campo, spesso arrembante ed incisivo accompagnando la manovra offensiva con i suoi inserimenti. Dal 90’ Russo s.v

Nichetti 6 - Regia attenta e precisa nel traffico della zona nevralgica del campo, cerca di dare ordine e respiro alla manovra per liberarsi del pressing avversario.

Karic 6.5 - Cursore molto incisivo ed insidioso, ci prova in alcune circostanze trovando la respinta del portiere avversario. Nel finale la spia segna rosso e commette qualche errore. Dal 91’ Fumagalli s.v.

Di Mario 6 - Conseuta prestazione tutta generosità e corsa, una spina nel fianco dei suoi dirimpettai anche se qualche volta appare poco lucido e preciso.

Guiu 6.5 - La rete che gli viene annullata grida vendetta, le immagini non chiariscono sul suo possibile fallo di mano all’inizio dell’azione che ha portato al gol annullato nel primo tempo. Sacrificato dopo l’espulsione di Parodi. Dal 60’ Mezzoni 5.5 - Parte molto bene con un paio di sgroppate sulla destra poi però perde la marcatura di Artistico in occasione del gol partita e si fa ammonire poco dopo.



DeBenedetti 6 – Fa a spallate con i difensori dello Spezia cercando di dare profondità alla manovra, e fare da sponda ai compagni. Dal 74’ Ankeye 6 - Ci mette tanta buona volontà ed impegno, arrembante nel forcing finale.

Andrea Chiappella 6.5- Sul piano dell'organizzazione e delle idee a tratti la squadra è superiore allo Spezia. Sono decisivi gli episodi, il gol annullato e l'ingenuità di Parodi. Lo Spezia porta a casa il successo con l'esperienza.

SPEZIA

Mascardi 7- Una autentica sicurezza ogni volta che viene chiamato in causa, compie alcuni interventi che risultato decisivi ai fini del risultato

Mateju 6 - Attento e preciso a disinnescare gli attacchi avversari, ingaggiando duelli rusticani con i dirimpettai. Fornisce il suo apporto al forcing finale.

Wisniewski 5.5 - Salvato dal Var in occasione del gol annullato, spesso impreciso e affannoso. Con il fisico risolve alcune situazioni scabrose in area.

Beruatto 6.5 - Fatica nella sua zona di competenza in fase di non possesso nella ripresa, ma quando spinge fa male. Vale quanto un gol la chiusura nel recupero su Ankeye a due passi dalla propria porta.

Candela 6 - Quantità e corsa al servizio della squadra nelle due fasi di gioco, schermato più volte ma fornisce il suo apporto alla squadra. Dal 92’ Vignali s.v

Cassata 6 - Prestazione generosa del capitano in cabina di regia nel traffico della linea mediana. Nel finale si prende un cartellino giallo evitabile per proteste Dal 92’ Nagy s.v

Bandinelli 7 - Prestazione tutta sostanza e quantità dell’ex Empoli, con il passar del tempo esce alla distanza sfiorando il gol lasciando partire un sinistro al vetriolo. Mette una quantità di generosità incredibile

Kouda 6 - Mette la fisicità al servizio della squadra creando qualche grattacapo alla difesa dell’Entella in alcune situazioni. Dal 67’ Verde 6.5 - Il suo ingresso conferisce qualità al gioco dello Spezia dando quel cambio di passo alla fine determinante per il successo. Suo il cross dal quale scaturisce il gol

Aurelio 5.5 - Non la sua miglior partita, si propone in avanti in alcune circostanze ma non riesce a sfondare. Ingaggia duelli tutti sulla fisicità con i dirimpettai, piuttosto impreciso. Dal 67’ Jack 6.5 - Il suo ingresso da nuova linfa alla corsia sinistra dello Spezia, approfittando della stanchezza di alcuni avversari.

Artistico 7- L'uomo derby, dopo aver segnato contro la Sampdoria decide quello contro la Virtus Entella con uno stacco aereo da bomber di razza. In precedenza l'espulsione aveva procurato l'espulsione di Parodi, fondamentale

Vlahovic 5.5 - Piuttosto abulico ed impreciso, non riesce mai a vincere i duelli con i difensori di casa. Si fa vedere solo in alcune circostanze lasciando partire tiri che non inquadrano la porta di Colombi. Dal 82’ Lapadula 6 - Fornisce il suo apporto al forcing finale facendo valere fisicità ed esperienza.

Roberto Donadoni 6.5 - Vince il secondo derby consecutivo portando per la prima volta i bianconeri fuori dalla zona retrocessione diretta. La squadra disputa una partita maschia, attenta e consistente. Effettua i cambi nel momento giusto permettendo alla squadra di fare il salto di qualità portando a casa il successo.