Il primo mese di Palladino: "Negli scorsi mesi c'era delusione, ho bisogno di una cosa"

Mister Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match di Champions League contro il Chelsea. Il tecnico dell'Atalanta, tra i vari temi analizzati, ha fatto anche un bilancio sul suo primo mese alla guida dei nerazzurri: "Ho bisogno di stare più con i ragazzi. A nessuno è piaciuto il rendimento dimostrato sabato: noi dobbiamo battagliare su tutti i campi. La squadra deve sempre ritrovare entusiasmo, e nei mesi scorsi c'è stata delusione: serve leggerezza mentale e fiducia nel ripartire".

Come si riparte dopo Verona?

"Si riparte dopo una brutta prestazione. Ci siamo confrontati con i ragazzi, alla quale erano molto dispiaciuti per come è andata la gara. Noi non vogliamo ripetere queste prestazioni, e domani c'è già l'occasione per poter fare bene: vogliamo confrontarci contro il Chelsea lottando su ogni pallone".

Quanto è fondamentale ripartire con il gruppo?

"Ho un gruppo di grandi uomini e vogliono riscattarsi dopo Verona. Non devono più accadere queste cose: abbiamo analizzato la situazione, ma ora serve voltare pagina. Tra Chelsea e Cagliari serve ritrovare il passo giusto dando tutto. Vogliamo fare una partita perfetta".

Che Atalanta bisogna aspettarsi?

"Vogliamo esprimerci alla grande. La squadra continua a seguirmi e vorrei arrivare ad un punto dove siamo intensi sia in campionato che in Champions. Per arrivare a grandi obiettivi serve il contributo da parte di tutti: metterò sempre la formazione migliore, ma anche chi entrerà dovrà dare il suo contributo".

Rileggi qui la conferenza stampa integrale di Palladino