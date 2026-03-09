Quali sono gli esercizi quotidiani che hanno allungato la carriera del 40enne Luka Modric

All’indomani dell’ennesima prestazione da protagonista nel derby, torna inevitabile la domanda: qual è il segreto della seconda giovinezza di Luka Modric? A quarant’anni il centrocampista croato continua a correre per tutta la partita, pressare e illuminare il gioco come pochi. Una longevità che non è frutto del caso, ma di un lavoro preciso costruito negli anni. Dietro questa straordinaria continuità c’è anche il Prof. Vlatko Vucetic, preparatore croato soprannominato “The Elastic Bands Professor”, che qualche mese fa su TMW abbiamo intervistato proprio per capire il metodo che ha contribuito a prolungare la carriera del Pallone d’Oro.

Il rapporto tra i due nasce più di dieci anni fa, quando Modric si presentò allo Sport-Diagnostic Centre della Facoltà di Kinesiologia dell’Università di Zagabria, diretto da Vucetic. "Luka era venuto al nostro centro diagnostico. Gli avevo suggerito alcune cose, quella è stata la scintilla che poi l’ha convinto a lavorare insieme. Dopo qualche anno mi ha chiamato con tre obiettivi precisi: migliorare la condizione fisica, ridurre il rischio di infortuni e prolungare la sua carriera". All’epoca il croato aveva un limite chiaro: "Giocava ad alta intensità per circa 65 minuti. Oggi, a 40 anni, corre ancora per 90 più recupero".

Il cuore del metodo è il micro-dosing dell’allenamento: piccole dosi di lavoro distribuite nell’arco della giornata, spesso con l’utilizzo delle bande elastiche. "Dividiamo la giornata in più sessioni: una parte al mattino, una prima dell’allenamento, una dopo e talvolta anche la sera. L’80% del lavoro lo facciamo con le bande elastiche". Una routine che Modric segue ogni giorno dell’anno. "Quando iniziò questi allenamenti mi disse: ‘Vorrei giocare fino a 36 anni’. Ora ne ha 40. Il segreto è la preparazione preventiva quotidiana: finché continuerà a farla con motivazione, potrà restare competitivo".

