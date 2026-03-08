Milan, Modric e le voci su un ritorno a Madrid: "Soliti rumors, felice qui a Milano"
TUTTO mercato WEB
Il centrocampista del Milan Luka Modric ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il derby contro l’Inter valido per la 28^ giornata di Serie A e chiuso con un successo per 1-0.
Campionato riaperto?
"Ci abbiamo sempre creduto, ma pensiamo partita dopo partita. Abbiamo fatto una grande gara, difendendo di squadra e alla fine meritando il risultato. Dobbiamo proseguire su questa linea".
Cosa è successo sull'angolo finale?
"Non so, ma l'arbitro ha fischiato prima del gol dell'Inter. Nessun dubbio".
Si è parlato tanto del futuro a Madrid di Allegri e anche di un tuo ritorno: cosa ti senti di dire?
"I rumors ci sono sempre, sono molto contento qui al Milan. La presenza di Ramos? Davanti al capitano bisogna vincere"
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
Le più lette
1 Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Allegri non sbaglia un colpo: Milan mai ko con le big. Doppio 1-0 all'Inter e cinque vittorie su nove
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"