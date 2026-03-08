Milan, Modric e le voci su un ritorno a Madrid: "Soliti rumors, felice qui a Milano"

Il centrocampista del Milan Luka Modric ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il derby contro l’Inter valido per la 28^ giornata di Serie A e chiuso con un successo per 1-0.

Campionato riaperto?

"Ci abbiamo sempre creduto, ma pensiamo partita dopo partita. Abbiamo fatto una grande gara, difendendo di squadra e alla fine meritando il risultato. Dobbiamo proseguire su questa linea".

Cosa è successo sull'angolo finale?

"Non so, ma l'arbitro ha fischiato prima del gol dell'Inter. Nessun dubbio".

Si è parlato tanto del futuro a Madrid di Allegri e anche di un tuo ritorno: cosa ti senti di dire?

"I rumors ci sono sempre, sono molto contento qui al Milan. La presenza di Ramos? Davanti al capitano bisogna vincere"