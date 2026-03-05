TMW Quando finirà il momento nero? Lotito a un giornalista: "Quando finirà di andare in giro la gente come te"

Continua lo show di Claudio Lotito e questa volta a farne le spese è stato un giornalista. Dopo l'ennesima telefonata con un tifoso, ripresa e postata sui social dal sostenitore biancoceleste nei giorni scorsi, nella quale il numero uno del club capitolino non le ha mandate a dire a Maurizio Sarri, poco fa, arrivando presso la commissione antimafia, ha risposto in modo piccato a una domanda.

Il giornalista in questione, presente a tanti altri organi di stampa, tra cui TMW, ha chiesto a Lotito un parere su quando potrebbe finire il periodo nero della Lazio, e la risposta del diretto interessato è stata la seguente: "Quando finirà di andare in giro la gente come te". Clima ancora teso dunque, con il patron capitolino che resta al centro della scena.

Di seguito il video di TMW con lo scambio di battute tra il giornalista e Lotito.