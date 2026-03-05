Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 28ª giornata: Stroppa insegue Alvini
Come spesso succede in Serie B, anche il turno infrasettimanale ha regalato partite spettacolari e risultati inattesi. Il Pescara strappa un pareggio per 2-2 contro il Frosinone, subendo però la rimonta nel finale dopo aver disputato una gara di grande personalità. In vetta alla classifica continuano a correre Palermo, Venezia e Monza, tutte vittoriose in questo turno. La zona playoff resta però estremamente equilibrata. Tra i risultati più larghi spicca lo 0-4 del Sudtirol a Reggio Emilia. Successi anche per Entella e Bari, mentre lo Spezia si ferma sul 2-2 contro il Padova.
Questa la classifica degli allenatori del campionato cadetto dopo la ventottesima giornata. Nel dettaglio il nome del tecnico, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
1. Alvini (Frosinone) 6.48 (28)
2. Stroppa (Venezia) 6.45 (28)
3. Abate (Juve Stabia) 6.30 (28)
4. Inzaghi (Palermo) 6.30 (28)
5. Castori (Südtirol) 6.29 (28)
6. Sottil (Modena) 6.25 (28)
7. Bianco (Monza) 6.18 (28)
8. Aquilani (Catanzaro) 6.14 (28)
9. Chiappella (Virtus Entella) 6.11 (28)
10. Andreoletti (Padova) 6.09 (28)
11. Modesto (Mantova) 6.08 (12)
12. Calabro (Carrarese) 6.07 (28)
13. Mignani (Cesena) 6.07 (28)
14. Gorgone (Pescara) 5.97 (16)
15. Rubinacci (Reggiana) 5.90 (5)
16. Longo (Bari) 5.88 (8)
17. Biancolino (Avellino) 5.84 (25)
18. Donadoni (Spezia) 5.84 (16)
19. Dionisi (Empoli) 5.83 (21)
20. Gregucci (Sampdoria) 5.83 (20)
Esonerati
Dionigi (Reggiana) 5.85 (23)
Biancolino (Avellino) 5.84 (25)
Possanzini (Mantova) 5.81 (16)
Caserta (Bari) 5.79 (12)
Pagliuca (Empoli) 5.79 (7)
D'Angelo (Spezia) 5.73 (11)
Vivarini (Pescara) 5.71 (12)
Donati (Sampdoria) 5.29 (7)
Vivarini (Bari) 5.19 (8)
