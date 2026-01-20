Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Questa è la Champions: Arsenal avanti 2-1 sull'Inter dopo 45 minuti spettacolari

Questa è la Champions: Arsenal avanti 2-1 sull'Inter dopo 45 minuti spettacolari
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 21:49Serie A
Daniele Najjar

Segui qui la diretta testuale di Inter-Arsenal su TuttoMercatoWeb.com

Termina un primo tempo spettacolare fra Inter ed Arsenal allo stadio San Siro, con gol ed occasioni che fioccano da entrambi i lati. Un vero spot per la Champions League. Gunners avanti 1-2 fin qui, grazie alla doppietta di Gabriel Jesus. Nel mezzo il gran gol di Sucic. L'Inter c'è ed è andata più volte vicina al pari, al netto di un avvio in balia dell'avversario, per i primi 10 minuti. La forza (superiorità?) della squadra di Arteta è a tratti travolgente, anche se i nerazzurri stanno tenendo botta e possono proiettarsi con fiducia nei secondi 45 minuti.

Inizio shock dell'Inter: Gabriel Jesus firma l'1-0
I primi dieci minuti di gara sembrano durare mezz'ora per l'Inter, subito in affanno contro un'Arsenal famelica. Botta di Merino murata, poi Gabriel Jesus va a pochi centimetri dalla zampata vincente su un traversone dalla destra. La pressione della squadra di Arteta è feroce e non permette ai nerazzurri di respirare. Dopo 10 minuti ecco il vantaggio dei Gunners: Timber va alla conclusione sporca, deviata da Dimarco, con Gabriel Jesus lesto nel ribadire in rete da due passi.

Missile di Sucic, l'Inter pareggia subito
Il gol subito provoca una scossa ai padroni di casa che manovrano con più convinzione creando qualche presupposto interessante in area avversaria in particolare con Luis Henrique e Thuram. Al 18' l'Inter trova il pari: Thuram e Barella vengono murati al tiro, Sucic arriva sul pallone e dai 20 metri scarica un gran destro che si infila sotto alla traversa. La partita ha ritmi... da Champions: Eze sfiora subito il 2-1, ma 'strozza' troppo il tiro sul primo palo. Al 27' l'Inter ha una chance enorme: Lautaro lancia Sucic, che con Thuram si invola in un 1 vs 2, poi il croato scarica il pallone in ritardo al francese, che non inquadra la porta.

Gabriel Jesus colpisce ancora
Al 31' i Gunners colpiscono sugli sviluppi di un calcio d'angolo: colpo di testa di Trossard che finisce sulla traversa e arriva a Gabriel Jesus, cinico a ribadire in rete da un metro, di testa. L'Inter non si disunisce. Thuram lancia Luis Henrique che s'invola in campo aperto e da posizione defilata calcia in curva. Ancora Sucic protagonista: finta di tiro, palla a Dimarco che arriva di gran carriera e scarica due volte con forza di sinistro, ma Raya c'è in entrambi i casi.

