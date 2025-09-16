Rambaudi molto critico sulla Lazio: "Squadra piatta, manca elettricità. L'Hellas un'eccezione"

Nonostante manchi quasi una settimana, nella Capitale si è già entrati in clima derby per l'attesissima sfida di domenica (ore 12:30) tra Lazio e Roma. Per analizzarlo a La Gazzetta dello Sport ha parlato l'ex biancoceleste Roberto Rambaudi: "La Lazio non sta bene. Non mi sono piaciuti né in precampionato, né contro Como e Sassuolo. Temo che la vittoria con l'Hellas sia stata un'eccezione. Mancano elettricità, entusiasmo, idee...".

Come si rilancia la squadra?

"Valorizzando i giocatori che l'anno scorso fecero la differenza. Nella scorsa stagione la squadra esaltava, ora c'è calma piatta. Il derby? Nemmeno la Roma sta benissimo. È una gara di nervi, va interpretata al meglio: il derby si vince di pancia".

Come deve cambiare la Lazio?

"Mi aspetto che non si pensi solo alla fase difensiva. In questo momento, invece, ci si concentra esclusivamente su quella. Bisogna essere propositivi, sfrontati e spavaldi. Preferisco magari concedere qualcosa dietro, ma vedere la squadra creare 4-5 occasioni da gol".