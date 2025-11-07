Bellucci: "Castro attaccante alla Lautaro, ha una cattiveria sotto porta che hanno pochi"

Claudio Bellucci, doppio ex di Napoli e Bologna, da ex attaccante ha parlato di Rasmus Hojlund nel corso di una intervista concessa a Radio Kiss Kiss Napoli: "Hojlund è un grande attaccante, ma non lo vedo come quell'attaccante da 20-25 gol a campionato. Hojlund attacca bene la profondità, ma non viene sempre servito bene. Conte dovrà lavorarci.

Mi piace questo modo di parlare di Conte, che dice che il Napoli è solo contro tutti. Mi ha ricordato un po' la comunicazione di Mourinho. Credo che sia una strategia giusta per tenere sempre alta l'attenzione. Castro? Un classico attaccante sudamericano, alla Lautaro. Ha una cattiveria sotto porta che hanno in pochi. Può migliorare nel gioco di squadra, ma ha la cattiveria giusta".

Come arriva il Bologna

Dopo le fatiche di Europa League, in cui il Bologna si è ritrovato a dover giocare per oltre 70’ in inferiorità numerica, Vincenzo Italiano si appresta a cambiare alcune pedine in vista della gara con il Napoli, dando così vita alla 66esima formazione diversa alla guida dei rossoblù in gare ufficiali. Ancora assente Ciro Immobile (a lavoro solo parzialmente con il gruppo in settimana), che rientrerà tra i convocati solamente dopo la sosta. Tra i pali ci sarà la conferma per Skorupski. In difesa spazio a Zortea, Heggem, Lucumì e Lykogiannis: il greco è favorito su Miranda avendo praticamente saltato il match con il Brann a causa dell’espulsione rimediata al 23’, mentre i due centrali saranno costretti agli straordinari giocando la terza partita in una settimana. In mediana al fianco di Pobega - che sarà chiamato a contrastare la fisicità di Anguissa e McTominay in mezzo al campo -, uno tra Ferguson e Moro, con il primo favorito. Davanti pochi dubbi: Cambiaghi a sinistra (inseguono Rowe e Dominguez), Orsolini a destra, Odgaard sulla trequarti e un riposato Dallinga terminale offensivo, con Castro pronto a subentrare (da Bologna, Leonardo Nevischi).