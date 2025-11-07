Cassano: "Hojlund senza De Bruyne non rende, chissà come mai. Deve darsi una mossa"

Antonio Cassano, ex calciatore, è intervenuto a 'Viva el Futbol' e parlato delle ultime prestazioni del Napoli, a cominciare da quella con l'Eintracht, ponendo l'accento sul rendimento delle punte: "Il Napoli meritava di vincere con l'Eintracht Francoforte, ha fatto una partita seria. Hojlund? Dopo l'infortunio non è lui, ma deve darsi una mossa perché quello che sta in panchina è uno che si caga addosso, è mezzo giocatore.

Ai tanti incompetenti voglio dire che stranamente, da quando Hojlund è rientrato e non gioca con De Bruyne, non fa. Abbiamo una sola superstar, diciamo insieme a Modric, in Italia. E qualche cogl**ne cosa dice? Che è un problema... Ma cambiate mestiere! Lasciate stare il calcio, lasciatelo a chi ne capisce invece di rubare lo stipendio".

Come arriva il Napoli

Dopo tre gare consecutive senza subire gol e con la necessità di ritrovare brillantezza offensiva, Antonio Conte prepara il match di Bologna confermando la difesa che ha schierato in Europa: spazio a Vanja Milinkovic-Savic in porta, davanti a lui la coppia centrale formata da Rrahmani e Buongiorno e sulle corsie laterali Giovanni Di Lorenzo a destra e Gutierrez a sinistra. In mezzo al campo Conte punta sulla fisicità e sull’equilibrio della sua mediana tipo: Anguissa mezzala destra, Lobotka in regia e McTominay sul centro sinistra. Il tridente offensivo potrebbe presentare delle novità, con Hojlund nel ruolo di centravanti con David Neres a destra (per far rifiatare Politano) ed il ballottaggio Elmas-Lang a sinistra, col macedone favorito per una questione di equilibri (da Napoli, Arturo Minervini).