Rambaudi: "Deluso dalla Lazio. Se non sblocchi gare come quella col Pisa poi rischi di perdere"

Roberto Rambaudi, ex calciatore e allenatore, commenta il pareggio della Lazio contro il Pisa di ieri in un intervento ai microfoni di Radiosei: "Vincere era l’ideale, ovvio, e le prerogative c’erano, solo non hai indirizzato la gara. Hai avuto le occasioni, devi fare gol. La Lazio ha avuto la possibilità di sbloccare una partita difficile e non lo ha fatto", le sue parole riportate da Lalaziosiamonoi.it.

Prosegue così l'analisi: "Nella ripresa sono mancate delle energie. Mi prendo il punto perché poi c’è il Cagliari e lunedì, per le ambizioni che hai, devi vincerla, anche per indirizzare la stagione. L’analisi è positiva: hai dato continuità, non hai preso gol e adesso hai subito l’occasione per valorizzare la scia positiva. Non sono così deluso, a patto che poi col Cagliari si vinca".

Un commento anche sulla prestazione dei singoli: "Sono deluso ed amareggiato perché non hai sbloccato la partita, Isaksen doveva fare gol. Il suo è un errore grave, nonostante poi abbia fatto una buona prova. Queste gare quando non le sblocchi rischi di perderle. Poi sei stato compatto. Provedel è stato ancora deciso e decisivo. Porta inviolata, compattezza e spirito di gruppo: queste le indicazioni di ieri dalle quali dobbiamo ripartire”.