Juventus-Torino, le probabili formazioni: Vlahovic diventato intoccabile. Thuram a riposo

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Juventus-Torino (Sabato 8 novembre, ore 18, arbitra Zufferli, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Juventus

Luciano Spalletti per il derby di sabato contro il Torino va verso la conferma del 3-4-2-1: in porta ci sarà Di Gregorio. In difesa non dovrebbero esserci novità e si va verso la conferma di Kalulu, Gatti e Koopmeiners. Anche perché Kelly non sarà ancora a disposizione e tornerà probabilmente contro la Fiorentina, mentre Rugani dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo sulla destra giocherà ancora Cambiaso, in mezzo ci sarà Locatelli e al suo fianco potrebbe agire McKennie, visto che Thuram non è al massimo per un fastidio al polpaccio che si porta dietro da alcune partite. A sinistra, invece, potrebbe tornare Kostic. Sulla trequarti dovrebbe esserci ancora Yildiz con al suo fianco uno tra Openda e Conceicao con quest’ultimo che sembra essere in vantaggio. In attacco l’unico riferimento sarà ancora Vlahovic (da Torino, Camillo Demichelis).

Come arriva il Torino

Per il suo primo derby della Mole, il tecnico Baroni (squalificato per la gara allo Stadium, in panchina ci sarà il vice Colucci) punta sulle certezze costruite nell’ultimo mese abbondante, con i granata imbattuti nelle ultime cinque giornate. In porta dovrebbe esserci ancora Paleari, davanti a lui giocheranno Coco e Maripan con Tameze in leggero vantaggio su Ismajli. Sulle corsie laterali rientra Nkounkou ma sono favoriti Pedersen e Lazaro, in mediana il dubbio è in regia: Ilic sfida Asllani, poi saranno confermati Casadei e Vlasic. In attacco, invece, Adams parte avanti rispetto a Ngonge per affiancare Simeone (da Torino, Emanuele Pastorella).