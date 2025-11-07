Empoli-Catanzaro, i convocati di Aquilani: due assenze per ogni reparto

Attraverso i propri canali ufficiali il Catanzaro ha reso nota la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Alberto Aquilani, per la gara di domani contro l'Empoli, valida per la 12ª giornata del campionato di Serie B.

Risultano indisponibili per la gara di domani Verrengia e Frosinini fra i difensori, Oliviero e Seha a centrocampo, oltre ad Arditi e Di Francesco in attacco.

Portieri: Maritta, Pigliacelli, Borrelli

Difensori: Antonini, Bashi, Di Chiara, Bettella, Brighenti, Favasuli, Cassandro

Centrocampisti: Petriccione, Liberali, Pontisso, Oudin, Alesi, Rispoli, Cisse, Buglio

Attaccanti:Pandolfi, Pittarello, Iemmello, Nuamah, Buso, D'Alessandro

Sul match il tecnico delle Aquile del Sud si è espresso nel corso della consueta conferenza stampa prepartita: "L’Empoli è una buona squadra, che ha l’ambizione di salire di categoria. L’anno scorso era in Serie A, ha valori importanti e noi dovremo andare ad Empoli con l’umiltà che ci ha contraddistinto in queste partite".