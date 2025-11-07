Fattori sulla Fiorentina: "Basta scuse, Kean e Piccoli devono fare gol"

Sauro Fattori, ex allenatore e calciatore, nel suo consueto intervento a Radio FirenzeViola , ha parlato del momento della Fiorentina, che nella giornata odierna ha ufficializzato Paolo Vanoli in panchina. Sono devastato. È giusto criticare, ma qui non si sa più che dire. Quello che ho detto io è che la Fiorentina, chiunque ci sia, rimane. Quelli che ci stanno male siamo noi tifosi, perché questi giocatori se andiamo in Serie B, vanno in un'altra squadra.

Ora non c'è più scuse per nessuno, nemmeno per Kean e Piccoli, sono lì per fare gol e quelli mancano, non segniamo, ieri abbiamo avuto delle occasione sull'uno a zero, però le devi concretizzarle per chiudere la partita".

Qual è la tua impressione su Vanoli?

"Ieri ho sentito le parole di Galloppa e si vedeva che voleva dimostrare, ma se prima gli dici, che lui non allenerà a Genova e che verrà sostituito da Vanoli, lui fa la sua formazione normale e niente più. Ora Vanoli si è preso una sfida e dovrà prendere delle scelte, potrebbe dire a De Gea, che il titolare non è più lui, ma Martinelli, è un esempio. Lui non deve ascoltare quello che dicono da fuori, deve prendere decisioni con le proprie idee".