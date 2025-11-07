Serie B, 12ª giornata: al 45' Spezia e Bari sono sull'1-1. Kouda risponde a Gytkjaer
Si chiude la prima frazione di gioco di Spezia-Bari, anticipo della 12ª giornata del campionato di Serie B. I primi 45' al 'Picco' terminano sull'1-1 con gli ospiti che passano avanti al 7' con Kytkjaer e la formazione di casa, alla prima uscita con Roberto Donadoni, in panchina che impatta al 36' con Kouda.
SERIE B, 12ª GIORNATA
In corso
Spezia-Bari 1-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
7' Gytkjaer (B), 36' Kouda (S)
Sabato 8 novembre
Ore 15:00 - Empoli-Catanzaro
Ore 15:00 - Frosinone-Modena
Ore 15:00 - Mantova-Padova
Ore 15:00 - Reggiana-Virtus Entella
Ore 15:00 - Sudtirol-Carrarese
Ore 17:15 - Juve Stabia-Palermo
Ore 19:30 - Venezia-Sampdoria
Domenica 9 novembre
Ore 15:00 - Cesena-Avellino
Ore 17:15 - Pescara-Monza
