TMW Pro Vercelli, Rutigliano può salutare a gennaio: due i club sul classe 2005

Si muove il mercato attorno al nome di Mattia Rutigliano, centrocampista classe 2005 in forza alla Pro Vercelli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com sul giocatore ci sarebbero le mire di due club di Serie C: Bra e Foggia.

Rutigliano (19) nel corso di questa stagione ha vestito la maglia del club bianconero in dieci occasioni (9 presenze in campionato e una in Coppa Italia di Serie C) e un gol.