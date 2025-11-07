Spezia-Bari, le formazioni ufficiali: Donadoni per l'esordio decide di cambiare poco
Arrivano le formazioni ufficiali di Spezia-Bari, anticipo delle 20:30 valido per la 12ª giornata del campionato di Serie B.
Per il suo esordio sulla panchina ligure Roberto Donadoni decide di cambiare il minimo rispetto all'ultimo match della gestione D'Angelo. Le uniche novità sono rappresentate dal ritorno dal 1' di Mascardi al posto di Sarr, dallo spostamento come esterno della linea a cinque di Vignali, con Kouda nel ruolo di mezzala, e l'utilizzo di Di Serio come partner d'attacco di Vlahovic al posto di Lapadula.
Galletti che, invece, fanno solo due modifiche rispetto al successo sul Cesena: in mediana spazio a Verreth anziché a Darboe e in attacco a Gytkjaer al posto di Castrovilli.
Spezia (3-5-2): Mascardi; Jack, Mateju, Wisniewski; Vignali, Kouda, Nagy, Cassata, Aurelio; Di Serio, Vlahovic. Allenatore: Donadoni.
Bari (3-4-1-2): Cerofolini; Meroni, Pucino, Nikolaou; Dickmann, Verreth, Maggiore, Dorval; Antonucci; Gytkjaer, Moncini. Allenatore: Caserta.