Casertana, allenamento con speciale guest: Edoardo Bove fa visita ai falchetti campani
Un allenamento con una visita speciale, quello che ha sostenuto quest'oggi la Casertana, perché - quando la 13ª giornata di avvicina (CLICCA QUI per il programma completo) - i falchetti hanno ricevuto la visita del centrocampista della Roma Edoardo Bove, che ha assistito alla seduta tenutasi allo stadio 'Pinto' in vista del match che domenica 9 novembre contrapporrà i campani all'ostico Monopoli.
A rendere noto il tutto, la stessa Casertana con un post diffuso a mezzo social:
"Edoardo Bove, centrocampista della Roma, questa mattina ha fatto visita ai falchetti assistendo alla seduta di allenamento svolta allo stadio 'Pinto'.
Il calciatore, accompagnato dal fisioterapista e osteopata della Nazionale Walter Martinelli, è stato ricevuto dal direttore sportivo Alessandro Degli Esposti e dal tecnico Federico Coppitelli suo allenatore ai tempi del settore giovanile della Roma.
Da parte della Casertana un sentito in bocca lupo ad Edoardo e l'augurio di un futuro radioso".
