Juve Stabia-Palermo, i convocati di Abate: assenti tre elementi a centrocampo

Attraverso i propri canali ufficiali la Juve Stabia ha reso nota la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Ignazio Abate, per la gara di domani contro il Palermo, valida per la 12ª giornata del campionato di Serie B.

Indisponibili Ciammaglichella, Battistella e Duca a centrocampo

Portieri: Confente, Signorini, Boer

Difensori: Reale, Ruggero, Bellich, Varnier, Baldi, Stabile, Carissoni, Giorgini, Mannini

Centrocampisti: Pierobon, Correia, Maistro, Zuccon, Leone, Cacciamani, Mosti

Attaccanti: Burnete, Gabrielloni, Piscopo, De Pieri, Candellone

Sul match di domani il tecnico delle Vespe si è espresso nel corso della conferenza stampa della vigilia: "Finalmente torniamo a casa dopo lo tsunami, siamo molto contenti di questo. Ora ci aspettiamo la risposta del pubblico e la risposta della squadra che dovrà trascinare a sua volta il pubblico. Non bisognerà avere timore di nessuno, dobbiamo mettere in campo le nostre qualità e credere di poter fare risultato, imparando a stare in partita fino al 95’, non possiamo fermarci all’approccio iniziale. Non dobbiamo capitolare con 3 gol di scarto, bisogna imparare anche a perdere".