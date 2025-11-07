Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Venezia-Sampdoria, i convocati di Stroppa: out Sverko e Bohinen. Prima per Minelli

Luca Bargellini
Oggi alle 20:04
Luca Bargellini

Attraverso i propri canali ufficiali il Venezia ha reso nota la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Giovanni Stroppa, per la gara di domani contro la Sampdoria, valida per la 12ª giornata del campionato di Serie B.

Rispetto al match di Catanzaro risulta a disposizione il portiere Stefano Minelli, ufficializzato nelle scorse ore, mentre sono assenti Sverko in difesa, così come Bohinen e Pietrelli a centrocampo.

Portieri: Grandi, Minelli, Stankovic
Difensori: Franjic, Hainaut, Haps, Korac, Sagrado, Schingtienne, Sidibé, Svoboda, Venturi
Centrocampisti: Bjarkason, Busio, Doumbia, Duncan, Lella, Perez
Attaccanti: Adorante, Casas, Fila, Yeboah

Sulla sfida di domani al 'Penzo' il tecnico dei lagunari, nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia, ha dichiarato:
"L’arrabbiatura post Catanzaro non mi è ancora passata anche se bisogna essere molto razionali ed equilibrati perché c’è comunque tanto di buono per poter pensare positivo. Dobbiamo codificare un momento e fare una disamina sugli errori commessi, sappiamo dove abbiamo sbagliato e ci abbiamo lavorato in settimana".

