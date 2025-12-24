Ranieri discusso, ma non dalla Fiorentina: l'ormai ex capitano non è sul mercato

Ha creato rumore nel mondo Fiorentina una delle ultime decisioni prese dall'allenatore Paolo Vanoli, che ha operato un cambio nelle gerarchie della fascia da capitano viola nella scorsa partita di Serie A, quella poi conclusasi con un roboante 5-1 ai danni dell'Udinese, che ha regalato ai toscani la tanto agognata prima vittoria in questo campionato, dopo 16 gare.

Il nuovo capitano della Fiorentina è il portiere David De Gea, che ha così di fatto scalzato dalle gerarchie il precedente possessore della fascia, il difensore centrale Luca Ranieri, che nella sfida all'Udinese è stato adattato a terzino sinistro da Vanoli, così da poter far passare la sua squadra allo schema 4-3-3, o 4-5-1.

Nonostante Ranieri sia stato quindi degradato da capitano a vice, per la Fiorentina la sua posizione non è in discussione. Ranieri non è visto come un problema dalla dirigenza del club viola e anche con l'imminente arrivo di Paratici a capo dell'area tecnica non sono previsti cambiamenti drastici nelle prossime settimane. Tutto questo porta a pensare che per il focoso difensore non sia in ponte nulla di più che un semplice arretramento delle gerarchie, senza ipotesi di cessioni nella finestra di mercato di gennaio. Intanto però salterà la trasferta di Parma per squalifica. Lo riferisce il portale specializzato FirenzeViola.it.