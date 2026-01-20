Ranking FIFA, l'Italia perde una posizione e scivola al 13° posto. Azzurri superati dal Senegal

E’ scivolata al 13° posto del Ranking FIFA l’Italia, che ha perso una posizione rispetto al mese scorso venendo superata dai neo campioni d’Africa del Senegal. La maggior parte dei cambiamenti in classifica - sottolinea la FIGC - sono stati determinati dalla Coppa d’Africa, conclusasi con il successo ai supplementari dei Leoni della Teranga (12° posto, +7) nella finalissima con i padroni di casa del Marocco (8° posto, +3 – miglior piazzamento di sempre).

In testa alla classifica c’è sempre la Spagna davanti ai campioni del mondo in carica dell’Argentina e alla Francia, mentre oltre all’Italia hanno perso posizioni il Belgio (9°, -1), la Germania (10ª, -1) e la Croazia (11ª, -1).

Grazie al cammino in Coppa d’Africa hanno guadagnato dodici posizioni anche la Nigeria (26ª), medaglia di bronzo, e il Camerun, che ha raggiunto i quarti di finale. Il prossimo Ranking FIFA verrà pubblicato il 1° aprile, all’indomani dei play-off per la Coppa del Mondo.