Napoli col dubbio Hojlund, mentre il Genoa studia due rinnovi: le top news delle 13

In casa Napoli il nodo principale riguarda Rasmus Hojlund. La giornata odierna, stando a quanto riferito da Il Mattino, sarà decisiva. Il danese non è vittima di un infortunio vero e proprio, ma di un affaticamento da non sottovalutare. Con lui in campo il Napoli ha mostrato un peso offensivo diverso e la sua assenza ha coinciso con la sterilità delle ultime gare. Conte teme di perderlo per più tempo e valuterà fino all’ultimo.

Il Genoa pensa al campo con la squadra di Vieira impegnata dopodomani al "Grande Torino" contro i granata di Marco Baroni per cercare la prima vittoria in campionato. Dietro alle scrivanie invece si inizia a pensare ai profili i cui contratti andranno in scadenza il prossimo giugno. Fra questi ci sono Morten Thorsby e Aaron Martin. Il centrocampista norvegese e l'esterno spagnolo sono legati al club più antico d'Italia fino a giugno 2026 con opzione per un rinnovo annuale.

Zion Suzuki, portiere del Parma, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport, nel corso della quale si è soffermato sulla sua carriera, raccontandosi a 360 gradi: "Io sono arrivato piccolissimo nell’Urawa Red Diamonds e ci sono rimasto undici anni. Lì ho imparato la tecnica, ho completato tutti i passaggi e ho esordito in prima squadra e in nazionale. Tutto quello che ho fatto ha funzionato, per questo non mi piace cambiare. Studio l’avversario e sono molto attento alle novità tecnologiche. Sono felice di questo mio momento".