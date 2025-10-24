Venezia, operato Plizzari per un distaccamento parziale del tendine rotuleo destro: la nota
Alla vigilia della sfida contro la Carrarese, che si giocherà domani pomeriggio allo stadio 'Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri' di Carrara in occasione della 9ª giornata del campionato di Serie B (fischio di inizio del match fissato alle ore 17.15), brutte notizie per il Venezia, che perde l'estremo difensore Alessandro Plizzari, infortunatosi nel corso di un recente allenamento: gli esami medici effettuati hanno evidenziato un distaccamento parziale del tendine rotuleo destro, che ha necessitato di operazione chirurgica, già effettuata. Dalla giornata di domani, il portiere potrà intraprendere il relativo e idoneo percorso riabilitativo.
A rendere noto il tutto, il club lagunare mediante il comunicato ufficiale che di seguito riportiamo integralmente:
"Il Venezia FC comunica che, in seguito a un infortunio occorso in allenamento, Alessandro Plizzari è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un distaccamento parziale del tendine rotuleo destro.
Il portiere arancioneroverde è stato immediatamente sottoposto ad un intervento chirurgico in artroscopia presso l’Istituto Ospedaliero Fondazione Poliambulanza di Brescia, eseguito dal Prof. Benazzo. L’intervento è pienamente riuscito ed il giocatore, a partire da domani, intraprenderà il programma riabilitativo seguito dallo staff medico del Venezia FC.
Il club desidera esprimere ad Alessandro i migliori auguri di una pronta e completa guarigione".
