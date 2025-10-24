Genoa, Ottolini ribadisce la fiducia a Vieira: ora ci sono tre partite fondamentali per svoltare

Dubbi non ce ne sono mai realmente stati. Il Genoa e Patrick Vieira continuano insieme la strada che deve portare all'obiettivo finale. La salvezza. Come spesso (sempre) capita quando i risultati non arrivano, l'allenatore finisce nel mirino con la sua posizione che viene definita "in bilico". Così è accaduto al tecnico francese, alla ricerca ancora della prima vittoria in campionato con il Grifone e reduce da un deludente pareggio casalingo contro il Parma per 0-0 dopo la che la sua squadra è stata per più di un tempo in superiorità numerica.

La fiducia di Ottolini

A spegnere ogni tipo di voce che avrebbe potuto nuocere all'ambiente ha pensato subito il direttore sportivo Marco Ottolini ribadendo la fiducia al suo mister proprio dopo il triplice fischio della gara contro i ducali e sottolineandolo ancora in un'intervista concessa alla carta stampa: "Ora qualcuno vede tutto nero ma noi abbiamo il dovere di essere lucidi e pensare che ci sono 31 partite davanti. Abbiamo una struttura e una identità, è una squadra che si presta a interpretare più sistemi. Dobbiamo trovare l'equilibrio. C’è sintonia totale con Vieira".

Tre partite per la svolta

Parole che non lasciano spazio ad interpretazioni. Ovviamente adesso si attende una svolta di risultati a partire dalla trasferta di domenica all'ora di pranzo contro il Torino che apre poi ad una serie di partite da non sbagliare: prima l'infrasettimanale in casa contro la Cremonese e poi la trasferta del 3 novembre prossimo contro il Sassuolo a Reggio Emilia.