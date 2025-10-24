Pandev: "Napoli disastroso a Eindhoven. Inter? Forte, ma meglio quella del Triplete"

Goran Pandev, protagonista del Triplete con l’Inter, parla La Repubblica di una ipotetica sfida tra la sua squadra e quella attualmente allenata da Chivu: "Vinceremmo noi ovviamente. Me la giocherei con tre punte, visto che questa squadra difende bene. Nella chat del triplete a Cristian abbiamo fatto tanti complimenti, soprattutto quando molti all’esterno erano scettici e dicevano che non era all’altezza".

Domani c’è Napoli-Inter, lei ha giocato anche in azzurro. Quanto peseranno gli ultimi risultati in Champions?

"Anzitutto, nessuno potrà lamentarsi di arrivare più stanco dell’avversario, avendo giocato entrambe in trasferta martedì. Hanno gli stessi punti in campionato, ma vivono momenti diversi. L’Inter a Bruxelles ha vinto bene. Il Napoli a Eindhoven mi ha deluso. Ha fatto una partita disastrosa. In Europa non si devono fare queste figure".

Alla domanda se vedesse favorita l'Inter, Pandev ha risposto che le competizioni sono diverse, e che la partita di Serie A non sarà affatto una passeggiata per i nerazzurri. Ha poi espresso grande ammirazione per Conte, definendolo un fuoriclasse soprattutto in campionato, e ha aggiunto che ci saranno molti campioni anche in campo. Infine, ha concluso che, più che la tattica, si aspetta che a essere decisiva possa essere "una grande giocata" in quella che si preannuncia una cornice incredibile.