Rapporti agitati a Roma, qualcuno pagherà? I Friedkin non vogliono ripartire da zero

I Friedkin hanno davanti a loro una bella gatta da pelare. Perché il centenario della Roma incombe e l'idea sarebbe quella di cercare di lottare per lo Scudetto, facendo un salto differente rispetto alle ultime stagioni. Investimenti nel club e nei giocatori, per puntare a qualcosa di diverso. Il rapporto però fra Gasperini e Massara - e di conseguenza Ranieri - non è il più liscio. Non è una novità, quasi sempre nel recente passato (con Sartori, ma anche con Pagliuca alla fine) il tecnico di Grugliasco ha cercato di far valere le sue ragioni, con rapporti tesi nei confronti dei propri dirigenti.

C'è la possibilità concreta che qualcuno paghi? In questo momento no, ma è chiaro che il mercato di Massara sia sotto indagine. Gasperini voleva un certo tipo di giocatori, ne sono arrivati altri che non hanno reso all'altezza delle aspettative. Wesley e Malen erano nomi richiesti dal tecnico e che sono arrivati, non è un caso se probabilmente sono i migliori per rendimento. I Friedkin non vogliono ripartire da zero con l'allenatore, ma qualcosa dovrebbe essere fatto in un senso o nell'altro.

L'altra ipotesi è quella di ignorare il problema, mettendo a disposizione dei propri dirigenti un bel pacchetto di milioni - i rumors parlano di 200, escluse cessioni - per rinforzare fortemente una squadra che saluterà Pellegrini, Dybala, Dovbyk, Ferguson, probabilmente Celik e Venturino, più chi ne ha ne metta. Certo, non è detto che prima non ci siano due cessioni importanti, come quelle di Manu Kone e Ndicka per arrivare plusvalenze.