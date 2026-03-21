Appena tornato da Cagliari, Conte guarda il Napoli del futuro: in tribuna per seguire la Primavera

Antonio Conte sugli spalti per seguire da vicino il futuro del Napoli. L’allenatore azzurro è stato avvistato allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola in occasione della sfida tra Napoli e Genoa, gara valida per la trentunesima giornata del campionato Primavera 1. Una presenza significativa, che testimonia l’attenzione del tecnico e del club anche nei confronti del settore giovanile.

La partita rappresenta un passaggio delicatissimo per la squadra allenata da Dario Rocco. Gli azzurrini arrivano all’appuntamento al 16° posto in classifica, a pari punti con il Sassuolo a quota 35, e il confronto con i liguri può risultare decisivo nella corsa per evitare la zona più pericolosa della graduatoria. Con il nuovo regolamento, infatti, le squadre classificate al 17° e 18° posto saranno costrette a giocarsi la permanenza nella categoria attraverso uno spareggio, scenario che il Napoli vuole scongiurare. Un eventuale successo permetterebbe agli azzurrini di portarsi a +3 sui neroverdi, in attesa del loro impegno nel pomeriggio, guadagnando così un margine prezioso in vista del finale di stagione.

La presenza di Conte, arrivata all'indomani della vittoria in Serie A contro il Cagliari in trasferta, non è passata inosservata e suona come un segnale chiaro: la società segue con attenzione il percorso dei giovani e considera il vivaio una parte importante del progetto. In una gara così pesante, avere il tecnico della prima squadra in tribuna è anche una spinta in più.