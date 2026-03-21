Ternana, Fazio: "Fatto quello che dovevamo fare, abbiamo avuto diverse occasioni"

Dopo il pareggio contro la Sambenedettese, il tecnico della Ternana Pasquale Fazio ha parlato ai microfoni di AM TV: "La squadra ha fatto quello che doveva fare - riporta TernanaNews.it - abbiamo avuto diverse occasioni. Forse ci siamo abbassati troppo, c'è anche da dire che in casa gli ultimi risultati sono stati negativi, quindi può esserci stata anche un po' di paura.

Peccato per aver preso gol a 5 minuti dalla fine quando sembrava ormai fatta. Sono amareggiato perché abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Mancavano 5 minuti, ho dovuto fare due cambi forzati, mentre ci stavamo sistemando abbiamo preso gol. Ma l'avevo detto anche in conferenza stampa, la Samb è una squadra pericolosa. Potevamo finalizzare meglio le occasioni, ma non posso dire nulla alla squadra che ha provato a vincerla in tutti i modi. Vivo la squadra appieno da 4 giorni, non so che preparazione hanno fatto prima. Ho chiesto ai ragazzi di dare il cento per cento, di quando non ne avevano più di dirmelo.

Capuano stava andando in difficoltà, gli ho chiesto come stava e aveva paura di farsi male. Majer ha fatto una buonissima partita, è stata una gestione mia perché aveva corso tanto. Gioca in un ruolo dove consuma molte energie. Mi sono giocato la carta di tenere Leonardi in panchina per non utilizzare le uniche due punte a disposizione. Panico stava facendo bene, non è una bocciatura per Orellana perché è fortissimo. Sono qui da pochi giorni, dovevo solo mettere in campo i giocatori che stavano meglio. E' stata una mia lettura di mettere Panico e non Orellana. Non sono mai stato solo in questi giorni, ho avuto sempre vicino la presidente. Non mi hanno lasciato solo, anche adesso stavo dentro con loro che parlavo anche con Mangiarano".